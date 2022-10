Tchad : les leaders religieux avertissent contre le glissement d'un problème politique sur le terrain religieux

À travers ces messages, une manifestation d'intérêt purement politique est déplacée sur un terrain religieux, dans le sens d'en faire un conflit opposant les chrétiens aux musulmans et les musulmans aux chrétiens, s'alarment les leaders religieux du Tchad.



"Ces informations malsaines créent un climat de psychose dans l'esprit des paisibles citoyens", affirment les leaders religieux qui "ne se reconnaissent pas dans ces messages dont le seul but est de déplacer un problème purement politique sur le terrain religieux".



Ils demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de jouer pleinement son rôle pour la protection des citoyens et de leurs biens. Ils exhortent toutes les parties impliquées d'éviter de confondre la politique et la religion d'une part, et de prôner le pardon, la réconciliation et la cohabitation pacifique d'autre part.



Les leaders religieux exhortent tous les fidèles chrétiens et musulmans à tous les niveaux, à avoir un esprit de discernement, de vigilance et à ne pas se laisser induire en erreur par des individus.