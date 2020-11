Tchad : les leaders religieux de la Tandjilé sensibilisent pour la paix entre éleveurs-agriculteurs

Les leaders des différentes confessions religieuses et organisations de la société civile de la Tandjilé on entamé depuis quelques jours une tournée de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique. La mission est conduite par l'évêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas Nadji Bab. Le canton Dormon est la première étape de cette tournée.



L'objectif est de diagnostiquer les vrais causes du conflit agriculteurs-eleveurs et chercher ensemble les pistes de solutions. Aussitôt arrivé, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) de la province de la Tandjilé, Mahamat Saleh Adoum, par ailleurs Imam de la grande mosquée de Laï, a situé le contexte cette tournée qui est celui de la recherche de la paix et du bon vivre ensemble.



Pour lui, la Tandjilé était autrefois une province où régnait la paix. Mais cette paix a disparu depuis un certain temps. Prenant la parole, l'Évêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas Nadji Bab a tout d'abord remercié la population pour sa présence massive, avant de dire que cette sortie n'est pas une simple promenade. Car dit-il, la situation des éleveurs et agriculteurs préoccupé tout le monde.



Au Prélat d'ajouter que la paix est un don de Dieu, alors nous devons la préserver, la cultiver et la protéger. Monseigneur Nicolas Nadji Bab de conclure que sans la paix, il n'y a pas de développement.



La parole a été donnée aux éleveurs qui ont exprimé les causes qui les opposent à leurs frères agriculteurs. Il s'agit entre autres : le non respect des couloirs de transhumance, l'implantation des nouveaux champs autour des ferricks, le comportement déviant des jeunes cultivateurs, le manque de communication et de compréhension.



Après les ferricks, la mission a mis le cap au village Banga pour le même travail. Sur place, les chef de villages ont souligné que les causes de leurs problèmes avec les éleveurs sont entre autres la dévastation des champs par des bœufs, la menace des éleveurs, l'irresponsabilité des parents qui ne font pas de reproches aux jeunes bouviers et la consommation des produits frelatés.