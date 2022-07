Tchad : les leaders religieux interviennent en faveur de la préservation de la paix au Salamat

Le Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a organisé ce mercredi 6 juillet 2022, un atelier de formation sur la paix et la cohabitation pacifique.



La cérémonie officielle a été présidée par le préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh. Imams, institutrices de centres d'apprentissage du coran, jeunes apprenants des sciences religieuses, et autres étaient nombreux à se présenter lors de cette formation tenue au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC).



Au cours de son allocution, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, branche du Salamat, Cheikh Asseyid Abdallah Fadallah, a interpelé chaque imam, chef de communauté, de famille ou tout fidèle musulman à jouer pleinement son rôle principal dans la consolidation de la paix et du vivre-ensemble.



Selon le président du Conseil supérieur, le devoir principal des leaders religieux est de sensibiliser la communauté à la culture de la paix.



Lançant les travaux, le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, s'est réjoui de l'initiative. Il explique que les conflits ne sont pas seulement entre éleveurs et agriculteurs, mais sont présents partout, et interviennent au sein des individus. Il demande aux participants de faire comprendre à la communauté à considérer la personne en tant qu'être humain, avant de porter tout autre jugement défavorable.



Le préfet exhorte les participants à axer plus leur sensibilisation sur le mariage précoce ou forcé qui constitue un problème majeur pour la communauté. Enfin, il demande aux organisateurs de multiplier ce genre de formation.