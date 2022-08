Tchad : les leaders religieux reçus à la Présidence au lendemain de leur déclaration

La veille, le groupe a constaté avec regret que son appel et ses propositions n'ont pas été pris au sérieux, notamment la demande de suspension des activités du dialogue pour permettre la médiation entre le gouvernement d'une part et les forces civiles non-participantes, et les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha d'autre part.



Le groupe des religieux et des ainés s'est dit inquiet des conséquences qui vont advenir.



Au Palais présidentiel, le groupe a expliqué ses démarches au chef de la transition et a fait part de ses inquiétudes.



Détails à suivre.