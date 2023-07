Tchad : les magistrats rejettent la réquisition et poursuivent la cessation d'activités

Après des échanges animés, les magistrats considèrent cette réquisition comme nulle et non avenue, car elle est perçue comme une tentative visant à saboter leurs revendications légitimes.



En conséquence, ils décident de poursuivre la cessation d'activités jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.



Par ailleurs, l'Assemblée Générale appelle tous les magistrats à rester vigilants et déterminés face aux menaces et intimidations de toutes sortes.