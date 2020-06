Tchad : les meilleurs planteurs de coton honorés à Mane-Bagué et à Krim-Krim

Une opération de remise d'attestations de reconnaissance aux producteurs de coton a eu lieu jeudi dernier dans le chef-lieu du département de Mane-Bagué à Dafra, dans la province de la Tandjilé, et à Gueni dans le chef-lieu du département Krim-Krim, dans la province du Logone Occidental.



22 associations villageoises (AV) des cotons-culteurs ont bénéficié de ce geste de la Coton Tchad Société-Nouvelle (Groupe Olam).



La délégation conduite par Kagné Pombé, chef de département de la production cotonnière pour la région centre, accompagné par le superviseur de Kélo pour la zone Sud, Topinanty Laoukoura et celui de Kélo pour la zone Nord, Tchonba Karka, s'est rendue à la résidence du préfet de département de Mane-Bagué, Khamis Godji, pour présenter ses civilités.



Sans plus tarder, l'équipe s'est rendue au Palais du chef de canton de Dafra, Ndoumbaye Jonas, où son domicile a servi de cadre à la remise des attestations.



Ouvrant la séance, le chef de canton a souhaité la bienvenue à la délégation, tout en saluant l'initiative de la Coton Tchad. Prenant la parole à son tour, Kagné Pombé a expliqué le but de cette mission aux producteurs.



Très émue de cette action de la Coton Tchad, les bénéficiaires se disent satisfaits d'êtres primés. Ils se lancent le défi d'une hausse de la production pour la campagne 2020-2021 et exhortent les autres à se donner pour produire comme eux afin d'être éligibles.