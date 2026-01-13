Alwihda Info
TCHAD

Tchad : les meilleurs projets du Hadjer-Lamis récompensés


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Janvier 2026


Ce dimanche 11 janvier 2026, le centre de formation et d'orientation Iyal Tchad a organisé une cérémonie de remise des prix destinée aux lauréats des meilleurs projets de quatre départements de la province de Hadjer-Lamis.


Financée par la sénatrice 𝗔𝗰𝗵𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲, l'événement s'est tenu dans la salle multimédia de Massakory et a rassemblé plusieurs personnalités, dont le premier secrétaire de séance représentant le maire de la ville, le coordinateur du centre Iyal, ainsi que diverses autorités locales et cadres de la province.

Les bénéficiaires des projets des départements de Dababa, Ngoura, Dagana et Haraz Al Biar ont exprimé leur gratitude envers la sénatrice Achta Saleh Damane, soulignant l'importance de son soutien dans le développement de leurs initiatives entrepreneuriales. Dans son discours, la sénatrice 𝗔𝗰𝗵𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵 𝗗𝗮𝗺𝗮𝗻𝗲 a insisté sur l'importance de bien gérer les financements octroyés, afin de garantir que d'autres jeunes puissent également en bénéficier à l'avenir. Ce soutien marque un pas significatif vers l’autonomisation économique des jeunes de la province de Hadjer-Lamis.


