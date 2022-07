Tchad : les membres de l’ALTAM chez l’ambassadeur du Maroc

Une rencontre entre les membres de l'Association des Lauréats Tchadiens et Amis du Maroc (ALTAM), et l'ambassade du Maroc au Tchad, a eu lieu ce 20 juillet à N’Djamena.



Au cours de la rencontre qui avait pour cadre les locaux de l'ambassade du Maroc au Tchad, il était question de définir un cadre de coopération entre les deux entités. En effet, l'ambassade marocaine est appelée à connaître davantage le contenu des activités menées par ALTAM.



L'objectif de cette rencontre est de mettre les jalons, pour aboutir à une coopération économique et culturelle, souhaitable et réalisable.



Tout en sachant que le Maroc est le 1er pays investisseur en Afrique francophone, cette coopération doit être pérennisée. Il existe par ailleurs cinq dispositifs qui interviennent dans le domaine économique, dans le cadre de cette coopération.



Par ailleurs, d'autres activités phares auront lieu à l'avenir, entre les deux pays, à savoir le Maroc et le Tchad.