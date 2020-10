Tchad : les membres de la CNDH se renforcent en surveillance des droits de l'Homme

Un atelier de renforcement des capacités des commissaires sur les principes de base de fonctionnement des institutions nationales des droits de l’Homme et les techniques de monitoring de la situation des droits de l'Homme s’est ouvert mercredi au Ledger Plaza, à N’Djamena.



L’ambassadeur de l'Union européenne, le représentant de la CNDH, le secrétaire général de la CNDH du Niger et des participants ont pris part au lancement de l’atelier qui va durer quatre jours.



Le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH), Djidda Oumar Mahamat, explique que l’atelier revêt une grande importance aux yeux des participants. Il témoigne de la ferme volonté de renforcer non seulement le processus en cours de démarrage effectif de la CNDH, mais également de l’importance accordée aux questions de protection et de promotion des droits.



L’atelier constitue une nouvelle opportunité devant permettre aux commissaires et cadres de la CNDH de mieux cerner la nature, le rôle et les responsabilités de leur commission, mais aussi de mieux appréhender la nécessité de leur implication dans le processus de monitoring de la situation des droits de l'Homme au Tchad.



"L'importance de la question des droits de l'Homme n'est plus à démontrer. Par conséquent, les nombreux défis auxquels nous sommes tous confrontés nous exhortent en tant qu'acteurs du premier plan à une vigilance constamment renouvelée pour répondre aux attentes et aux aspirations légitimes de la population", relève Djidda Oumar Mahamat.



La mission des commissaires et les prérogatives qui y sont rattachées leurs permettent de se saisir des questions liées aux droits de l'Homme, et d'en faire l'une des priorités de leurs actions.



La domestication des normes internationales relatives aux droits de l'Homme, telles que les fameux principes de Paris et le suivi de l'exécution de leurs recommandations par le pouvoir exécutif sont autant d'actions qui relèvent de la compétence des commissaires de la CNDH.



Au cours de l'atelier, les membres de la CNDH vont également être outillés sur l'établissement de rapports et le plaidoyer.