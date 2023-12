Tchad : les membres des comités de veille du Logone Oriental en évaluation à Doba

L’atelier de Doba s'inscrit dans le cadre du projet Gestion communautaire des risques climatiques, initié par le ministère de Production et de la Transformation agricole, en partenariat avec le PNUD et financé par le Fonds Mondial de l'Environnement et l'ONG ESEDD, partenaire pour la mise en œuvre du projet dans les deux Logone.



Ces assises ont pour objectif de diminuer les dégâts occasionnés par les risques climatiques dans les différentes communautés, mais aussi et surtout, mettre sur pied un système de surveillance des risques dans le cadre du changement climatique, et recueillir les données dans le cadre du projet auprès des membres des comités de veille.



C'est un renforcement de la mise à jour du système de suivi des indicateurs des risques climatiques identifiés dans la zone du projet. A l'entame des travaux, le chargé de suivi et l'évaluation du projet, Ramadji Ngangtar Alexis, a tout d'abord rappelé à l'assistance l'importance du projet, en situant le cadre de cet atelier qui s'inscrit dans la dynamique des échanges, et recueillir les données auprès des membres des comités de veille, pour un suivi et une évaluation du projet.



À l'ouverture de l'atelier, Mme la déléguée provinciale du ministère de la Production et de la Transformation agricole du Logone Oriental, Mme Djelassem née Ouya, a exhorté les participants à être réceptifs et attentifs, afin de capitaliser les acquis à la base. D'une manière claire, elle a encouragé la présence des parties prenantes qui, selon elle, apportera une réponse aux risques climatiques encourus par les communautés vulnérables.



Dans sa présentation, le facilitateur, Dr Frédéric Saha, a commencé son intervention sur le rappel des actions des comités de veille sur le terrain, au profit des communautés. Par ailleurs, il a posé quelques questions de compréhension aux membres des comités de veille, pour des réponses sur les activités déjà réalisées, et ce qui reste à réaliser.



Par ailleurs, le facilitateur a éclairci l'auditoire sur les moyens de surveillance des alertes et des risques, à savoir les moyens humains, les connaissances locales, la pluviométrie et le matériel. Le facilitateur a mis aussi l'accent sur la connaissance du risque, la communication de l'alerte, le suivi-prévision, et la capacité de réponse au niveau communautaire.



Après cette présentation, les membres de l'équipe technique du PNUD se sont relayés pour éclairer les participants sur le remplissage d'une fiche, qui s'inscrit dans le cadre de la collecte des données dans les différentes communes. Cet atelier permettra à l'équipe technique du PNUD, de se situer sur les causes des phénomènes naturels qui ont des impacts négatifs sur les populations vulnérables.