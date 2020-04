Tchad : les membres du gouvernement décident de donner leur salaire

Les membres du Gouvernement ont décidé de donner leur salaire du mois de mars pour contribuer à l'effort de guerre et à la lutte contre la pandémie du Covid-19.



La somme de 50 millions de Francs CFA a été récoltée.



Une remise symbolique d'une partie de la somme destinée à l'armée, a eu lieu aujourd'hui à la Présidence, en présence du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, des membres du Gouvernement et d'une délégation de l'état-major.



Le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général de division Djimadoum Tiraina, a adressé tous ses remerciements au Gouvernement et à tous les tchadiens pour l'élan de solidarité.