Tchad : les ménages se plaignent de l’augmentation du prix d’huile sur les marchés de Ndjamena

Par Mbainaissem Gédéon - 4 Août 2021



Le prix de l’huile est à la hausse ces derniers temps dans les marchés de la capitale tchadienne. Dans les marchés sillonnés à savoir : le marché de Dembé, le marché à mil, le marché Adallah et le marché d’Habena, les ménagères se plaignent de l’augmentation de prix d’huile. Dans les boutiques des quartiers, il n’y a plus d’huile en vente pour 100 ou 200 FCFA. Pour un besoin d’huile, il faut se rendre absolument dans un petit marché.



Certains boutiquiers de quartier refusent même de vendre l’huile. Dans les marchés sillonnés, le prix de l'huile est le même. Les commerçants comme les ménagères se lamentent. Au marché Hebena, ce 4 août 2021, une cliente nommée Neloum vient se pointer devant le commerçant : « Ni dora dine litre Waye, bé kam? » (« Je veux un litre d’huile, c’est combien ?"). Le commerçant lui répond que le litre se vend à 1200 FCFA pour l'huile d'arachide locale.



"Pourquoi l'huile est devenue chère ?", s'interroge la cliente. "Vas demander au gouvernement", lui répond le commerçant. Abdramane Nouradine, un commerçant que nous avons rencontré au marché d’Habena, nous explique que le litre d’huile produite au Tchad et appelée Andouria qui se vendait entre 750 et 900 FCFA, se vend aujourd'hui sur le marché entre 1150 et 1200 FCFA. Le bidon de 25 litres qui se vendait à 17 000 FCFA est passé de 22 000 à 22 500 FCFA. S'agissant de l'huile végétale importée, le bidon de 25 litres est vendu à 25 500 FCFA. Le litre d’huile Coton-Tchad tout comme l’huile végétale en bidon qui se vendaient entre 1000 et 1100 FCFA sont désormais écoulés à 1400 et 1500 FCFA. La bouteille de 1,5 L se vend à 2000 voire parfois 2100 FCFA. Le flacon qui se vendait à 100 FCFA est passé à 200, voire 250 FCFA et celui de 300 à 450, voire 500 FCFA. Abba Brahim, délégué du marché Habena, justifie cette augmentation aux grossistes.



« En toute franchise, l’huile n’a pas d’intérêt », dit-il. Il explique que le fut de 200 litres est acheté chez le grossistes au moulin à 250 000 FCFA sans frais de transport. Même s’ils vendent le litre à 1250 FCFA, cela revient à 250 000FCFA. Parfois, dans certains futs, le contenu est 180 voire 190 litre. Il est rare de trouver le fut rempli à 200 litres. « Nous travaillons juste pour maintenir nos clients, sinon c’est une vente à perte déclare », assure Abba Brahim. Il poursuit ses propos en soulignant que l'augmentation du prix est due au manque d'arachide sur les marchés.



Cette année, les pays voisins comme le Cameroun, le Nigéria et le Soudan ont exporté toute l’arachide, ce qui justifie cette augmentation. Le délégué ajoute que le gouvernement a exonéré les prix des denrées, mais cette mesure n'est pas mise en pratique. « Si rien ne change, nous allons juste vendre les stocks que nous avons jusqu’à ce que les prix reviennent à la norme. Sinon, nous perdons beaucoup mais la population ne le sait pas", relève Abba Brahim.



Un avis que les détenteurs de moulins à huile locale "Andouria" confirment. Pour eux, il n'y a plus de stocks de sacs d’arachides, même au niveau des marchés pour la production. « Avant, ils produisaient tous les jours mais maintenant, par manque d’arachides, ils produisent parfois deux fois par semaines seulement. C’est ce qui justifie l’augmentation du prix d’huile sur les marchés », relève le propriétaire d'un moulin.



Les activités pourraient se relancer avec plus d'intensité après la récolte de l'arachide dans les campagnes. Ce qui contribuerait à ramener le prix d'huile à la baisse. Au cas contraire, si les stocks s'épuisent, il y a un risque de pénurie. Cette augmentation de prix d’huile sur les marchés a touché toutes les couches sociales. Des mesures sont attendues au plus vite pour juguler cette hausse de prix.







