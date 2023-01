Tchad : les militants de l'URD du Moyen-Chari présentent leurs vœux de nouvel an à leur président national

Au cours de cette présentation de vœux, le secrétaire général provincial de l'URD du Moyen-Chari, Darius Moutkoro, a précisé que cette année devait être une année de réussite et de succès pour leur président national.



Très ravi de cette initiative, le président national de l'Union pour le Renouveau et la Démocratie, Romadoumngar Felix Nialbé, a indiqué que l'année 2022 a été une année très difficile pour la province du Moyen-Chari en particulier et pour le Tchad en général, car il y a eu beaucoup de conflits un peu partout dans le pays.



Ainsi, il souhaite que cette année soit une année de paix, de pardon et d'unité nationale pour le peuple tchadien. Il n'a pas manqué de rappeler à ses militants que cette année 2023 est une année de grandes décisions pour le parti URD, en particulier concernant le référendum sur la réforme de l'État.



Pour finir, il a invité toutes les femmes militantes de l'URD à s'activer déjà dans certaines commissions afin d'accueillir la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne et la Journée Internationale de la Femme qui seront célébrées à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.