Tchad : les ministres de la défense et de l'administration attendus ce matin au Sila

Seconde étape de leur tournée à l'Est dans les provinces placées sous état d'urgence, le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismael Chaïbo, sont attendus ce samedi dans la matinée à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila.



Ils seront accueillis à l'aéroport par le gouverneur de la province de Sila, Kedellah Younous Hamidi, avant de se rendre au gouvernorat pour une réunion de travail sur l'exécution des mesures liées à l'état d'urgence.



Les deux ministres sont arrivés vendredi à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Leur déplacement -à la tête d'une délégation de plusieurs responsables administratifs et militaires- s'inscrit dans le cadre du suivi de l'état d'urgence.