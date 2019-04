Tchad : les musulmans d'Abéché réunis pour la paix à l'approche du Ramadan

Des milliers de fidèles musulmans se sont réunis ce vendredi soir à la Place de la nation d'Abéché, comme chaque année à l'approche du mois de Ramadan. Le Cheikh Mahamat Saleh Ratou a présidé la Mouhadara axée sur la préparation du mois sacré de Ramadan.



Les populations sont sorties massivement pour écouter les conseils. Le Cheikh a donné des leçons de morale et a appelé à la charité face aux difficultés et à la chaleur ardente. Il a rappelé l'importance de la paix et de l'unité entre tous les fils du Tchad, tout en insistant sur le pardon et l'amour du prochain. "La religion musulmane a besoin des gens de bonne foi", a-t-il rappelé, appelant à garder la foi malgré les épreuves.



Face à la cherté de la vie, Mahamat Saleh Ratou a appelé les musulmans a implorer Dieu pour que la situation change.