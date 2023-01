Tchad : les nouveaux membres de la HAMA prêtent serment à la Cour suprême

Ce 27 janvier 2023, le Président et les Conseillers de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) ont prêté serment à la Cour Suprême lors d’une audience solennelle. Le Président de la Cour Suprême, Samir Adam Annour, a ordonné au Greffier en Chef de la Cour de faire la lecture des actes de nominations des différents membres de la HAMA et de la loi qui régit l’institution.



Le Procureur Général de la Cour Suprême, Mbaiguedem Kemian, a déclaré dans son réquisitoire que "la liberté n’est pas sans limite" car encadrée par un régime juridique. Il a invité les membres de la HAMA à exercer leurs attributions sans faiblesse, sans parti pris et sans compromission, en tant que juridiction neutre. Il a également souligné que les moyens d'information modernes, profitant des avancées technologiques, jouent un rôle déterminant dans la manipulation des opinions.



Après la lecture de la formule sacramentelle, le Président de la Cour Suprême, Samir Adam Annour, a appelé les récipiendaires à lever la main droite et à déclarer "je jure". La Cour a ensuite pris acte de leur serment et les a renvoyés dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la HAMA sont cinq : Abderamane Barka Abdoulaye Doningar (Président), Evelyne Fakir Kanassawa, Ngarmague Jean Pierre, Assimeh Hassan Halou et Moukhtar Abdelhakim Doutoum, sur les neuf que compte l'institution.



Créée en mai 2018, la HAMA a pour mission de réguler la communication et l’information au Tchad.