Tchad : "les opérateurs économiques marocains s’intéressent, de plus en plus, à investir"

N'DJAMENA - L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, a prononcé jeudi un discours à l’occasion de la célébration du 21ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au trône de Ses Glorieux Ancêtres.



À cette occasion, l'ambassadeur a renouvelé la disposition du Royaume du Maroc à partager son savoir-faire et son expertise avec le Tchad dans tous les domaines.



"Accompagner et soutenir cette dynamique de partenariat gagnant-gagnant"



Abdellatif Erroja a mis en exergue le renforcement de la "coopération triangulaire et de la coopération décentralisée" qui "sont des voies indispensables pour dynamiser les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Tchad."



Selon lui, "c’est dans ce contexte que s’inscrit le projet Energie Solaire pour le Développement Durable -inauguré le 22 juillet 2020- initié entre L’ONEE, la SNE et la BID pour donner un nouvel élan à la coopération entre les trois partenaires."



"Il nous revient donc d’accompagner et de soutenir cette dynamique de partenariat gagnant-gagnant, qui nécessite la mise en valeur de toutes les opportunités de coopération en vue de hisser les relations entre le Maroc et le Tchad pour qu’elles soient à la hauteur des attentes", a dit Abdellatif Erroja.



Il a souligné que "les opérateurs économiques marocains publics et privés s’intéressent, de plus en plus, à investir au Tchad. Leur contribution au développement de ce pays frère est devenue une réalité tangible, qui doit être encouragé."



Les domaines de coopération entre les deux pays touchent plusieurs secteurs. Le 15 juin 2020, deux avions marocains ont acheminé une importante quantité de médicaments, de matériel sanitaire et d’équipements préventifs destinés au gouvernement tchadien pour l’accompagner dans ses efforts de riposte contre la propagation de la pandémie COVID19.