Tchad : les organisations de la société civile s'organisent pour le dialogue national

Aujourd'hui 15 janvier 2022, c'est un jour historique. C'est par cette phrase que le coordonnateur adjoint chargé de la communication Ahmat Haroun Lary a lancé officiellement le collectif des plateformes des organisations de la société civile à la Maison de médias du Tchad.



Pour le coordonnateur adjoint Ahmat Haroun Lary, ''l'organisation se veut un cadre de conservation, de consultation et de proposition des solutions aux problèmes qui entravent le vivre ensemble dans le pays".



Pour Ahmat Haroun Lary, la période de transition que nous vivons aujourd'hui doit être une occasion pour tous les tchadiens de s'unir et se réconcilier.



Le prochain dialogue national inclusif annoncé par le PCMT est l'unique occasion pour les fils et filles du Tchad de faire preuve de dépassement et de taire les rancoeurs pour reconstruire un Tchad économiquement, politiquement et socialement très prospère et dans la plus grande quiétude, selon lui.



Les président et secrétaires généraux des différentes plateformes associatives ont donc décidé de mettre en place ladite organisation afin de contribuer au processus et à la réussite des prochaines assises nationales.