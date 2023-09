Tchad : les organisations de médias unies pour le respect des journalistes

À l'issue de 12 jours d'un engagement ferme, pour la cause commune de la liberté de la presse dans le pays, les organisations de médias au Tchad ont émis une déclaration commune le 20 septembre 2023.



L'objectif de cette déclaration était de faire le point sur la situation concernant le différend entre les organes de presse et la direction générale de la Communication de la présidence de la République. Dans leur déclaration, ces organisations de médias ont tout d'abord exprimé leur profonde satisfaction, face au respect unanime du mot d'ordre émis par leurs membres, qui ont courageusement cessé de couvrir les activités présidentielles.



Les responsables des médias ont salué leur détermination et leur solidarité, qui ont montré au monde entier que la presse tchadienne est unie dans son désir d'une presse libre et indépendante. Ils ont encouragé leurs membres à persévérer dans cette action, à rester unis et à maintenir leurs rangs serrés.



Dans leur déclaration, ils ont également annoncé avec satisfaction que l'Union des Radios Privées du Tchad (URPT) et l'Association des Télévisions Privées du Tchad (ATPT), ont décidé, après avoir consulté leurs membres, de rejoindre leur mouvement. Ils ont exprimé leurs sincères remerciements aux membres de l'URPT et de l'ATPT, pour leur sagesse et leur clairvoyance, dans cette décision salutaire.



Ils croient fermement que l'unité renforcera leur mouvement et que, ensemble, ils seront plus forts pour obtenir une liberté de la presse effective. Les responsables des organisations de médias ont souligné que le respect envers les journalistes et les médias n'est pas négociable, et ils continueront à lutter jusqu'à ce que leurs préoccupations soient pleinement prises en compte.



Enfin, ils ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont soutenu leur cause, que ce soit au niveau national ou international, soulignant que « nous faisons entendre notre voix ensemble pour un Tchad où la liberté de la presse est incontestable ».