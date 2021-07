Tchad : les organisations féminines du Moyen-Chari sensibilisées sur l'élimination des discriminations

Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Kelley Younous, a ouvert le 26 juillet 2021, au centre Bakhita de Sarh, un atelier de formation et de sensibilisation des organisations féminines et de la société civile sur la convention et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la résolution 1325. Cet atelier, organisé par le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, a pour objectif d’appuyer les organisations féminines dans leur lutte, pour le respect du droit des femmes et l’égalité du genre, gage de développement socio-économique et culturel.

Il s’agit de répondre à la question du respect des droits des femmes et leur autonomisation qui est l’une des préoccupations majeures du système des Nations Unies, et par conséquent, est prise en compte dans toutes les programmations et planification des Objectifs de Développement Durable (ODD).



Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du Moyen-Chari Kelley Younous, renseigne que le gouvernement du Tchad a fait de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, l’une des grandes institutions de la République, avec des pouvoirs étendus pour concourir à la garantie à tous, le plein épanouissement de leurs droits fondamentaux. C’est pourquoi, souhaite-t-il, que cet atelier ne vise non seulement à informer sur les questions des droits de la femme, mais surtout, à investir les participantes de la mission de promotrices et de protectrices de ces droits, qui sont parfois soumises à rude épreuve à cause simplement de leur méconnaissance. Il invite les participantes à suivre les présentations avec assiduité et de participer avec détermination aux travaux.



Le secrétaire général de la province a aussi exprimé sa gratitude au bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, pour cette dynamique collaboration qu’il développe avec ses partenaires du ministère de la Justice et de l’antenne CELIAF de Sarh.

Selon l’analyste chargé du programme Droits de l’homme de l’OHCHR, Beramgoto Mougabé Kissim Régis Désiré, les deux jours d’information et de sensibilisation permettront d’outiller les participantes, afin qu’elles servent de relais de vulgarisation auprès de leurs concitoyennes, en ce qui concerne la connaissance de leurs droits et de mobiliser leurs concitoyens à plus d’actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, pour le développement de la nation et la consolidation de la paix.