Tchad : les orpailleurs de Kouri-Bougoudi dans des conditions de vulnérabilité extrême (OIM)

Des affrontements survenus entre des orpailleurs à Kouri Bougoudi les 23 et 24 mai 2022 ont causé une centaine de morts. Cette localité est une des principales zones d’orpaillage dans le pays et bien qu’aucune étude n’existe sur le nombre d’orpailleurs qui sont y présents, des estimations venant de diverses sources font état d’une présence d’environ 40 000 orpailleurs dans la localité, constitués des migrants internationaux et nationaux, indique l'OIM dans son suivi des urgences du 1er juin.



Suite à cet incident, ces personnes sont contraintes à quitter cette zone (les autorités traditionnelles ont déjà demandé la fermeture des sites d’orpaillage dans la zone). Actuellement, selon les informateurs clés contactés dans la zone, près de 2 000 orpailleurs ont déjà fui Kouri Bougoudi et sont accueillis dans les villes de Zouar, Zouarké et Wour. Selon les autorités locales, ce nombre pourrait continuer à augmenter.



À cause du manque de ressources, ces personnes sont bloquées dans ces villes, dans des conditions de vulnérabilité extrême, en manque de tout service de base. Elles sont en outre exposées à plusieurs risques de protection tels que le trafic et la traite des personnes.



Leurs besoins sont multisectoriels, les quatre principaux étant l’eau, les vivres, les articles non alimentaires et le transport vers leurs zones d’origine.