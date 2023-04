Tchad : les panneaux solaires des lampadaires publics de Sarh volatilisés

À Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, l'incivisme et le vol sont devenus monnaie courante. Les lampadaires publics installés par la Société nouvelle d'entretien routier (SNER) entre 2010 et 2011, pour éclairer la ville, sont systématiquement volés.



Ces lampadaires ont été installés sur les avenues goudronnées allant de l'avenue Tombalbaye au virage de l'avenue Kaskaye, en passant par Gamal Naser, Charles De Gaulle, Commerce, Avenue des Jeunes, Rue de la Mairie, et d'autres. Les panneaux et leurs lampes ont été dérobés, laissant les poteaux vides, à l'exception de ceux du rond-point du marché central en face du dépôt de la brasserie.



Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce vol des panneaux ? Selon le premier adjoint au maire de la ville de Sarh, Olila Ramdan Nargaaye, ces panneaux sont enlevés par des voleurs qui les revendent dans d'autres villes.



Les panneaux ne sont pas seulement volés dans la ville de Sarh, mais aussi à Balimba, depuis que les deux villes sont été reliées. Pour le premier adjoint au maire, l'incivisme à Sarh est généralisé, ce qui rend difficile le contrôle de ce phénomène. Il ajoute que les panneaux sont volés avant leur mise en fonction à la mairie de Sarh.



Une commission a été mise en place pour contrer les voleurs de panneaux, mais les personnes interpellées se sont révélées innocentes après enquête, explique Ramadan Nargaye. Les mêmes voleurs ont commencé à s'en prendre aux batteries des lampadaires.



Le maire affirme que même à la mairie centrale, ils sont venus attachés le gardien et ont réussi à emporter les panneaux de l'hôtel de ville de Sarh. Le vol prend une tournure inquiétante à Sarh, malgré les mesures prises par les autorités locales pour contrer cette bande.



Les lampadaires publics sont la propriété de l'État et profitent à la population, alors pourquoi sont-ils dérobés ? Le premier adjoint au maire, Olila Ramadan Nargaye, appelle la population de Sarh à prendre conscience de cette situation et à dénoncer les voleurs afin qu'ils répondent de leurs actes.