Tchad : les partis de l'ex Coalition Tchad Uni forment la Dynamique Alliance Républicaine (DAR)

Ce 23 octobre 2024, les partis politiques faisant partie de la coalition Tchad Uni, ont animé un point de presse dans la salle de réunion de la Radio Oxygène. Il est à noter que ces partis issus de l’ancienne coalition Tchad Uni, ont annoncé la création d'une nouvelle coalition dénommée Dynamique Alliance Républicaine (DAR).



François Djekonbé, le porte-parole de la nouvelle coalition, dans son allocution, souligne que le Tchad s'apprête à organiser les élections législatives et locales le 29 décembre prochain. Et le but de ce point de presse est d'énumérer une quinzaine de partis qui se trouvent dans cette nouvelle coalition.



Il réitère qu'il est très difficile dans le contexte du Tchad, pour un parti politique, de faire cavalier seul, quelle que soit la taille du parti. L'objectif c'est de réfléchir, si possible aller aux élections qui pointent à l'horizon, même comme la date est proche. Il y a des réflexions autour de ces questions, indique-t-il.



Pour le porte-parole de la DAR, la difficulté est que le pays est en plein dépôt de candidatures pour les campagnes à venir, et que le temps fait défaut. C’est pour cette raison que la coalition a décidé de faire cavalier ensemble, pour cela, il rappelle également que celui qui fait cavalier seul est un mort.



Enfin, il annonce également que si la DAR décide d'aller aux élections, tous les contours seront analysés, et que si l'un des membres de la coalition qui a déjà un dossier complet dans un département, ou une commune donnée, la coalition va devoir se mutualiser pour le soutenir.