Tchad : les partis politiques UET/Les verts, PJD et PPC interpellent le président sur des dérives de la transition

Au début de l'année 2023, les trois partis politiques expriment leur souhait de bonheur, de santé et de prospérité pour tous les Tchadiens, tout en mettant en lumière la situation critique que traverse le pays en cette période de transition. Ils dénoncent la dérive fatale que prend le pays, notamment en termes de réconciliation nationale, de concorde et d'inclusivité.



Ils rappellent que les Tchadiens attendaient beaucoup de cette transition qui a suivi la disparition du Président feu Maréchal Idriss Deby Itno, mais qu'ils ont rapidement été déçus par les actions unilatérales prises, comme la promulgation de la Charte de Transition, la formation d'un gouvernement monocolore, la mise en place non consensuelle du Comité d'organisation du Dialogue National Inclusif (CODNI) et du Conseil National de Transition (CNT), ainsi que les nominations sur des bases claniques, régionales voire clientélistes dans l'administration publique et dans l'armée. Les anciens dignitaires de l'ancien système se comportent en conquérants, loin de vouloir changer les choses pour le bien de tous les Tchadiens.



Les partis politiques déplorent également l'échec de l'organisation du dialogue national inclusif qui aurait été l'occasion de refonder la nation et de faire du Tchad un pays où il fait bon vivre, en jetant les bases d'une cohabitation pacifique entre les différentes communautés nationales, d'une véritable réconciliation nationale, d'une justice au service de tous, d'une armée véritablement nationale au service du peuple tchadien et de la dépolitisation de l'administration civile et militaire.



Ils dénoncent également le copinage et le clientélisme qui ont pris le dessus, laissant l'objectivité républicaine de côté. Les partis politiques qui ont rejeté les dernières élections ont été exclus du Conseil National de Transition, ce qui montre clairement l'absence de volonté de prendre en compte l'ensemble des forces vives de la nation dans leur diversité.



Les trois partis politiques appellent donc le Président de Transition à prendre en compte ces problèmes et à agir pour une réelle réconciliation nationale, une justice pour tous et une inclusivité dans la mise en place des institutions de transition, afin de garantir une transition pacifique et réussie pour le bien-être de tous les Tchadiens.