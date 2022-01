Tchad : les partis politiques échangent avec le CODNI sur le futur dialogue national

Les cinq présidents des sous-commissions thématiques se sont penchés sur la question de la prolifération des partis politiques, la suppression des institutions sans état des lieux nécessaires par l’État, la Dia, le bilinguisme, la dimension genre et la promotion de la femme, les migrations, l’exode rural et le trafic d’enfants.



À l’issue des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées par les différents sous-comités et présentées aux partis politiques :

- la création des organes du processus électoral ;

- la nature des régimes : le régime semi-présidentiel ;

- veiller à ce que les aveux des détenus soient pris en compte ;

- mettre sur pied un indicateur national de perception de la corruption ;

- dépolitiser le découpage administratif et mettre en garde les autorités administratives et politiques contre leur ingérences dans la gestion des chefferies ;

- le respect du cadre laïc de l’État ;

- la Dia doit être une réparation civile entre les communautés qui la reconnaissent, comme cela est recommandé par les dispositions constitutionnelles, et ne peut faire obstacle à l’action publique ;

- relever l’amalgame entre la religion islamique et la langue arabe qui crée une certaine résistance de la part de la population non musulmane ;

- légiférer dans les meilleurs délais sur la gestion des migrations internes ;

- prendre des mesures correctives en vue de limiter les discriminations de jeunes en matière de formation professionnelle de haut niveau, en décentralisant la formation professionnelle de niveau supérieur ;

- améliorer la gouvernance locale afin de permettre aux couches vulnérables de bénéficier des effets positifs des politiques publiques.



Après les recommandations, les partis politiques ont eu la parole pour poser des questions. La phase de questions a tourné au vinaigre et créé des vives tensions avec des propos virulents de certains responsables de partis politiques qui se sont estimés lésés par le CODNI. Ils ont vidé la salle.



Clôturant la journée, le ministre d’État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar, a répondu à certaines questions posées, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour que toutes les couches sociales participent au dialogue.



Pour le ministre, compte tenu de la Covid-19, une solution est envisagée pour pallier à tous les problèmes liés à la participation.



​Les institutions de l'État et les ONG échangeront ce 13 janvier avec le CODNI.