Tchad : les partis politiques invités à une rencontre avec le Premier ministre

Le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance du Tchad, Limane Mahamat, a publié un communiqué officiel invitant les Présidents ou Secrétaires Généraux des partis politiques officiellement reconnus à une rencontre d'échange avec le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale, le mercredi 15 février 2023 au Palais des Arts et de la Culture à 11 heures précises.



La présence de tous les représentants des partis politiques tchadiens est vivement souhaitée. Il s'agit d'une occasion pour le Premier Ministre de rencontrer les dirigeants des partis et d'échanger sur les questions importantes liées à la gouvernance du pays.