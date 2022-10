Tchad : les pharmaciens affichent leur détermination à revaloriser leur secteur

L'évènement a été placé sous le thème : "la pharmacie unie dans l'action pour un monde plus sain". Cette journée vise à sensibiliser la population sur les rôles et missions des pharmaciens.



​Présents à la commémoration, les étudiants en pharmacie ont marqué leur engagement à oeuvrer aux côtés des pharmaciens autour d'un projet novateur, avant-gardiste et porteur de bien-être pour revaloriser le secteur pharmaceutique du Tchad.



"Les pharmaciens sont et seront plus que jamais les acteurs des transformations du monde de la santé", assure Dr. Masna Raksala, président de l'ONPT.



Bien que les produits de santé contribuent pleinement à la prise en charge thérapeutique, Dr. Masna Raksala dénonce une méconnaissance et un défaut d'attraction de cette profession. Il appelle les pharmaciens à se formaliser, s'organiser et valoriser leurs compétences pour la santé de la population.



Zenaba Bechir Moussa, secrétaire d'Etat à la Santé publique, salue l'ONPT pour la promotion et la valorisation du secteur de la pharmacie au Tchad.



Parmi les défis à relever : la spécialisation, la formation et l'encouragement des jeunes pharmaciens à entreprendre.



L'évolution de l'exercice pharmaceutique est un vrai gisement de valeur avec différents métiers, entre autres : pharmaciens d'officine, pharmaciens biologistes, hospitaliers et industriels.