Tchad : les politico-militaires approuvent le report du dialogue national

Les mouvements politico-militaires tchadiens participant aux négociations de paix de Doha ont réagi ce lundi au report du dialogue national inclusif. Ils expriment leur profonde gratitude à l'État du Qatar pour les efforts qu'il déploie en vue de trouver une solution à la crise au Tchad et réaffirment leur détermination à faire avancer ces négociations afin d'instaurer une paix durable dans le pays, selon un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Les mouvements politico-militaires se félicitent de la demande de l’Etat du Qatar au Conseil Militaire de Transition de reporter le dialogue national inclusif qui devrait se tenir le 10 mai, considérant que cette demande s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour trouver une formule de paix durable au Tchad.



De même, ils prennent acte du communiqué du gouvernement tchadien relatif au report du Dialogue National Inclusif et Souverain.



Aussi, toutes les composantes politiques présentes à Doha expriment leur profond attachement à la tribune de négociations de Doha et au désir du peuple tchadien à une solution pacifique et pérenne des problèmes tchadiens.