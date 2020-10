Tchad : les précisions de l'avocat Me. Mamgodibaye sur la nouvelle plainte contre Djerassem

L'avocat au barreau du Tchad, Maître Benjamin Mamgodibaye, a informé mercredi du dépôt d'une plainte contre Djerassem Le Bemadjiel, ex-ministre tchadien du Pétrole.



La plainte mentionne une atteinte à la propriété intellectuelle, un abus de confiance et un abus de fonction. Elle a été déposée le 2 octobre 2020.



D'après l'avocat, son client Ulrich Nadilira Rotam, de nationalité tchadienne, est un scientifique-chercheur en physique et en cosmologie.



Après 9 ans de recherches, il a conçu un programme dénommé "Projet Soyos" ayant pour objectif de promouvoir le développement du Tchad. Il est composé de plusieurs volets (agriculture, pisciculture, ferme d'élevage, culture de contre-saison 12 mois sur 12 en offrant un grand nombre d'emplois, des stations d'eau à haute consommation pour les entreprises, reboisement, etc.).



Selon l'avocat, le projet Soyos prévoit également un programme pour sauver le Lac Tchad.



"Le programme a été rendu public et présenté aux médias nationaux et internationaux par le biais d'une conférence de presse tenue au CEFOD, le 14 septembre 2015, par le concepteur lui-même", rappelle Maître Benjamin Mamgodibaye.



"Il avait reçu un succès retentissant", précise-t-il, ajoutant disposer d'éléments de preuves des faits qui sont reprochés contre l'ex-ministre du Pétrole.



"Nous tentons de comprendre une telle attitude en envisageant deux raisonnement possibles. Soit il l'a fait pour son enrichissement personnel ou pour garantir son avenir et renforcer sa vie politique, parce que c'est des milliards de Francs CFA", indique l'avocat.



La défense de l'ex-ministre n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations.



Djerassem Le Bemadjiel est actuellement en détention depuis le 4 septembre 2020 suite à une plainte de l'Inspection générale d'État dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de malversations financières dans son département lorsqu'il était en fonction.