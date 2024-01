Tchad : les précisions de l’etat-major après la tentative de mouvement insurrectionnel

L'Etat-major général des Armées informe l'opinion nationale et internationale qu'un groupe d'individu au sein d'un mouvement dénommé M3M, avec intention de perturber la quiétude des citoyens, a tenté de mener des actions insurrectionnelles dans la matinée du samedi 13 janvier 2024.



Ce groupe des malfrats, déjà appréhendés par la Direction Générale de Renseignement Militaire (DGRM), a fait recours aux marabouts et autres charlatans pour chercher à atteindre leur objectif en procédant à des immolations des poulets, des chèvres, des moutons et même d’un homme appelé Togyena Koina, gardien d’une quincaillerie, décapité pendant son sommeil.



Le corps a été retrouvé le vendredi 12 janvier 2024. Ces malfaiteurs dirigés par le lieutenant Kouroumta Levana Guelemi ont reconnu les faits et sont déjà mis à la disposition de la justice.



Aussi, le chef d'Etat-major général des Armées demande à la population d’être vigilante et de tenir informé les agents de sécurité sur les cas suspects constatés.