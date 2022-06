Tchad : les premières mesures du nouveau DG des douanes

Le nouveau directeur général des douanes et droits indirects, Abdoulaye Tahiro Dabou a pris des premières mesures strictes qui sont applicables aux circonscriptions des douanes sur l’ensemble du territoire.



Abdoulaye Tahiro Dabou suspend les postes de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème adjoints et les postes de conseillers dans les circonscriptions des douanes sur toute l’étendue du territoire national. « Aucune dérogation ne sera tolérée », précise-t-il.



Les chefs de circonscription des douanes ont reçu pour instruction de garder toutes leurs positions respectives. « Aucun déplacement n’est autorisé jusqu’à nouvel ordre », selon un messag radio.



Autre mesure : tous les chefs de circonscription des douanes sont instruits de respecter et faire respecter les quotas fixés par la hiérarchie. « Aucune minoration de valeur ne sera tolérée », prévient le directeur général.