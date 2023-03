Tchad : les premières pluies causent des dégâts matériels et humains au Mandoul

Le canton de Bouna, situé dans le département de Barh Sarah, a été l'un des plus touchés par ces premières pluies. Le 18 mars, une grande tornade de pluie a causé d'énormes dégâts matériels et a coûté la vie à un enfant. Plus de 40 maisons ont été emportées par les eaux, des arbres ont été déracinés, et des chèvres ont été emportées par le courant.



Le village de Nan Dili, dans le canton de Bessada, a également été durement touché par cette même vague de pluie. Des salles de classe ont été emportées, et le marché a été détruit par la tornade. Les parents d'élèves sont très préoccupés pour la suite des cours.



La ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a également enregistré sa première pluie le dimanche 19 mars, vers 16h47. Cette pluie a été très appréciée par la population, certains remerciant Dieu pour cette bénédiction, tandis que d'autres se préparaient pour les travaux champêtres à venir.



Malgré les bénéfices que peuvent apporter les pluies, elles peuvent également causer de nombreux dégâts matériels et humains. Les autorités locales appellent donc à la vigilance et à la prudence en cette période de saison des pluies. Les populations locales sont également encouragées à prendre des mesures préventives pour protéger leurs habitations et leurs biens en cas d'inondations ou de tornades de pluie.