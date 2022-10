Tchad : les propositions de la conseillère Amina Ali Idriss pour sauver l'éducation

Conseillère nationale de transition et participante au dialogue national, Amina Ali Idriss porte une panoplie de solutions pour sauver l'école tchadienne. « L’État tchadien a toujours dit que l’école est gratuite, mais néanmoins sur le terrain, c’est le contraire qui se passe », affirme-t-elle.



Amina Ali Idriss s'en explique :

- D’abord dans la capitale et ailleurs dans les provinces, on parle d’un montant qui varie d’un établissement à un autre, exigé sous forme d’obligation par l’Association des parents d’élèves (APE) ;

- Ensuite, la suppression de la cantine scolaire a entrainé la fermeture des écoles de brousse, et a aussi réduit considérablement le nombre de filles scolarisées, car celles-ci sont autorisées à emporter la ration à la maison, lorsqu’elles ont atteint les cours moyens.



De ce qui précède, elle propose :

- la gratuité à 100% de l’école tchadienne, pour que les enfants des parents démunis partent à l’école, même s’il s’agit d’attribuer un quota des revenues des ressources naturelles (l’or et le pétrole).

- la restauration de la cantine pour motiver les enfants à aller à l’école, surtout les filles. - doter des moyens roulants aux responsables de l’éducation tels que les délégués et les inspecteurs départementaux, afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle.

- mettre un accent particulier sur la formation continue des enseignants. - revoir à la hausse, les crédits sans intérêts à louer au ministère de l’Education.

- améliorer les conditions de vie, telles que la prise en charge sanitaire, le logement ou bien d’autres avantages, afin d’éviter la grève des enseignants, qui est un grand handicap de l’éducation.



« Nous savons tous que l’ignorance est la source de tous nos problèmes, et on ne peut pas développer un pays sans rendre le système éducatif plus efficace, d’où la déclaration d’un savant chinois : « pour détruire un pays, il faut détruire son système éducatif », c’est le seul facteur puissant de changement de mentalité de nos futures générations qui les rendra plus rationnelles », indique Amina Ali Idriss.