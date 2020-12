Tchad : les provinces de l'Est se penchent sur la protection sociale adaptative aux chocs

L'atelier de formation en protection sociale adaptative aux chocs des acteurs des provinces du Sila, Wadi-Fira et le Ouaddaï, a pris fin dimanche dans les locaux de l'ADETIC à Abéché.



D'une durée de cinq jours, l'atelier a regroupé une vingtaine des participants venus des trois provinces. La formation a été organisée par le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF.



Les participants à cet atelier ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et à l'UNICEF. Ils demandent entres autres au gouvernement : de vulgariser et d'élargir la protection sociale dans toutes les provinces du pays. À l'UNICEF, il est préconisé de de multiplier la formation pour la maîtrise de ce thème.