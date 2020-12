Tchad : les provinces se joignent à la solidarité mondiale contre le Sida

La date du 1er décembre marque la commémoration de la journée mondiale du Sida. Cette journée symbolique est le cadre des manifestations de soutien aux personnes touchées par le Sida mais également l'occasion d'accentuer la sensibilisation et la prévention.



Au Guéra, le gouverneur de la province, Dago Yacoub, a invité mardi les citoyens à participer aux activités organisées par la délégation sanitaire provinciale du 1er au 3 décembre 2020. "Nous devons nous joindre au monde entier pour contribuer à la lutte contre ce redoutable mal du siècle qu'est le Sida", explique le gouverneur.



Dago Yacoub lance un vibrant appel aux hommes, femmes, jeunes et moins jeunes afin qu'ils sortent massivement pour se faire dépister et connaître leur statut sérologique. "II y va de l'intérêt et de la santé de chacun de nous et partant de la population toute entière", dit-il.



À travers ses actions de vulgarisation, la délégation sanitaire souhaite inciter la population à prendre pleinement conscience de la maladie. Elle est loin d'être terminée et menace encore la vie des personnes.



Dans un discours prononcé lundi, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a rappelé que pour mettre fin aux pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19, il est essentiel de combattre la stigmatisation et la discrimination, de mettre la population au centre de l’action et d’adapter des nouvelles approches.