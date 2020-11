Tchad : les recommandations du Forum sur la justice, et la promotion des femmes et jeunes

Le rapporteur général du 2ème Forum national inclusif, le garde des sceaux Djimet Arabi, a lu dimanche la synthèse des travaux portant notamment sur les thèmes liés à la réforme judiciaire, et à la promotion de la femme et de la jeunesse.- Réaménagement des mécanismes d'épanouissement des jeunes et des femmes par la création d'un Conseil national de la jeunesse- La prise en compte de la question des personnes handicapées en s'occupant de leur situation sociale- La création des institutions spécialisées de renforcement des capacités des jeunes, des femmes et des personnes handicapées- Mettre en place un observatoire de genre- Accorder un statut spécial au Conseil national des femmes et au Conseil national consultatif des jeunes- Créer une agence nationale chargée de l'élaboration et du suivi des projets bancables au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées- Créer un fonds d'appui des productions agricole et de l'élevage, au profit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées- Octroyer de manière équitable les crédits bancaires aux femmes et aux jeunes- Allouer au Fonds d'entretien routier des ressources pérennes- Créer un comité de relecture du Code des personnes et de la famille à l'Assemblée nationale composé du ministère de la Femme, des religieux et des députés- Ramener le Code électoral et la Loi n°32 pour relecture au CNDP- Accorder plus de moyens à la justice pour améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires- Sensibiliser les différents acteurs sur la pratique de la Diya qui n'est qu'une réparation civile ne faisant pas obstacle à l'action publiqueLa synthèse a été adoptée par applaudissements de l'assemblée.