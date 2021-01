Tchad : "les régies ont été à la hauteur", ministre des Finances

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a déclaré vendredi que les régies financières ont été à la hauteur en 2020. S'exprimant à l'issue d'une visite dans des services de recettes, dépenses et prévisions (douanes, trésor, domaine), le ministre leur a assuré du "soutien des plus hautes autorités en terme de dotation de matériel, d'infrastructures de travail".



"Beaucoup d'efforts ont été faits cette année parce que les régies ont été à la hauteur", a indiqué Tahir Hamid Nguilin.



Des réformes en cours



Au cours de sa visite, le ministre a rappelé l'importance des réformes, notamment informatiques, sécurisation des recettes, Mobile banking et bancarisation. "Nous sommes un peu la gare de triage. C'est à travers le ministère des Finances que l'État alloue les ressources", a souligné le ministre.



"Nous devons respecter les engagements pris dans le cadre du budget, suivant les orientations du Maréchal du Tchad, pour que dans chaque province, sous-préfecture, ce qui a été promu, budgété, puisse être engagé localement", a dit Tahir Hamid Nguilin.