Tchad : les religieux et aînés présentent un accord de sortie de crise

Des points d'accords ont été concédés par les différentes parties réunies sous le "groupe de N'Djamena" :



- Proposition de quotas équilibrés entre les forces en présence pour permettre de construire durant le dialogue des compromis nécessaires pour une sortie pacifique de crise ;

- Mise en place d'un processus de prise de décision transparent, garanti par un Présidium neutre ; ce qui suppose de réviser les décisions jusque-là prises au niveau du dialogue et qui ont entrainé la suspension de la participation de plusieurs acteurs aux travaux ;

- Mise en place d'un "Comité de consensus" qui devra intervenir chaque fois que le consensus n'est pas atteint sur des questions d'importances nationales ;

- Mise en place d'un processus transparent de certification de tous les participants au dialogue pour vérifier leur mandat. Ce processus pourra se faire sous la facilitation du groupe des aînés et des religieux.



Le groupe appelle le président de la transition à "user de tout son pouvoir pour mettre en oeuvre cet accord afin de donner une chance au pays de sortir de ce problème par un dialogue sincère, inclusif et consensuel".