Tchad : les représentants de la HAMA au Moyen-Chari et Mandoul prêtent serment

Le coordonnateur provincial de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, Hornyade Sedalta, et son adjoint, Fadoul Ahmat Dallah, ont prêté serment ce 21 mars 2024 au tribune de la Cour d’appel de Sarh.



Cette cérémonie de prestation de serment a vu la présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, du secrétaire général de la province du Mandoul, Ahmat Tidjani Hamat, et du secrétaire général de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel, Alladoum Félicien, ainsi que de plusieurs autres invités.



Le greffier en chef de la Cour d’appel de Sarh, Me Dogregue Mathla, a souligné que c’est par décision numéro 0024/HAMA que ces deux coordonnateurs ont été nommées. Dans ses réquisitions, le Procureur général, Allarakété Sanengar a souligné que la HAMA est une autorité administrative indépendante, chargée de garantir la liberté d’expression et de canaliser, orienter les médias dans le métier de journalisme.



Il a demandé aux promus d’être responsables vis-à-vis des tâches qui les attendent. « Vous ne travaillez pas pour vous-mêmes, mais vous travaillez pour le public. Et c’est parce que vous travaillez pour le public que devez prêter serment. Travailler pour des informations entières, complètes et sincères », a conclut le Procureur général, Allarakété Sanengar.



Il faut noter que le coordonnateur provincial de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel des provinces du Moyen-Chari et Mandoul, Hornyade Sedalta, a pour résidence Sarh et son adjoint, Fadoul Ahmat Dallah, Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul.