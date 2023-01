Tchad : les représentants du Sila au Festival Dary honorés lors d'une remise d'attestations

Au cours de cette rencontre de distinction, plusieurs représentants ont reçu des attestations d'honneur. Le Président de comité d'organisation, Ahmat Alhabib, a tenu à remercier tous les membres du comité d'organization pour leur contribution morale et physique pour la réussite du festival Dary.



Le Représentant du chef traditionnel, le chef de Canton Issa Moursal Bauche, a remercié les ressortissants de la Province du Sila pour leur effort consenti et leur passage à leurs stands. Une attestation a également été décernée au coordinateur provincial de INCSP de Sila, Bechir Ahmat Boukhari, et à plusieurs autres représentants pour leur disponibilité sur place.



Clôturant cette cérémonie de remise des attestations, la conseillère Khalia Sakhairoun Ahmat a demandé aux jeunes du Sila de suivre le même chemin pour accompagner la province du Sila sur les différentes compétitions culturelles, sportives et sociales. Elle a déclaré qu'il est extraordinaire de voir des jeunes courageux et disponibles à tout moment.