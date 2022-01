Tchad : les réseaux de communication toujours coupés à Abéché

Le gouverneur du Ouaddaï, le général Ahmat Dari Bazine, a fait diffuser un communiqué appelant à la réouverture du marché central d’Abéché ce matin. Des jeunes qui ont tenté de brûler des pneus ont été arrêtés.



Les réseaux de communication, coupés depuis hier, n'ont toujours pas été rétablis. Les citoyens ne peuvent ni appeler ni accéder à Internet.



"Nous nous rendrons demain auprès des familles endeuillées pour les condoléances du gouvernement. Nous prendrons toutes les mesures qu’il faut, après avoir analysé la situation, pour le retour au calme et à la sérénité et que justice soit rendue. Nous travaillons dans la transparence et la justice, et nos conclusions reflèterons la réalité des événements douloureux qui ont eu lieu", affirme Abderaman Koulamallah, ministre de la Communication.



Le gouvernement appelle au calme et demande à toutes les parties de s’abstenir d’envenimer la situation. "Des mesures fortes sont prises par les plus hautes autorités dans le but d’aller vers un apaisement. Pour l’instant le calme est revenu et la situation est totalement sous contrôle", indique le porte-parole du gouvernement.