Tchad : les réseaux sociaux "ne doivent pas être des incubateurs de la propagation de la haine"

"Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, ne doivent pas être des incubateurs de la propagation de la haine, de la désunion et de l'intolérance", a affirmé lundi le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, lors de l'ouverture de la deuxième session plénière de l'année.



"L'utilisation malsaine des réseaux sociaux à travers des comportements de nature à mettre à mal le vivre-ensemble, la concorde et la cohésion nationale ne se justifie absolument pas", a relevé Dr. Haroun Kabadi.



D'après lui, "les publications sur les outils technologiques de communication, internet, appareils téléphoniques ou photos/vidéos intimes ou enregistrements d'audio injurieux sont autant de comportements à combattre."



L'Assemblée nationale encourage le gouvernement à engager le processus de ratification de la convention de Budapest ouverte à la signature le 23 novembre 2001 à l'occasion de la Conférence internationale sur la cyber-crminialité, et la convention de l'Union africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel du 27 juin 2014, afin de compléter les dispositifs existants dans la lutte contre la cyber-criminalité et la coopération internationale en matière de cyber-sécurité.