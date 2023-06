Tchad : les responsables de l'appareil judiciaire d'Ati et de Mongo formés

Dans le cadre du projet PARDAM (Projet d'appui à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus des centres pénitentiaires d'Ati et de Mongo), financé par la Coopération Suisse au Tchad, et mis en œuvre par l'ONG Guéra Touristique, la formation des responsables de l'appareil judiciaire de la zone d'intervention de ce projet a débuté ce 13 juin à Ati.



Ces derniers temps, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les tensions interethniques, ont entravé le développement et le progrès tant souhaités par les autorités du pays. Afin de prévenir de tels conflits, le gouvernement tchadien et ses partenaires redoublent d'efforts pour instaurer la paix et la tranquillité au sein de la population.



C'est dans ce contexte que l'ONG Guéra Touristique, en tant que partenaire de l'État, a initié ce projet visant à soutenir les détenus et à renforcer les capacités des responsables de l'appareil judiciaire de la zone d'intervention du projet.



Lors de l'ouverture officielle des travaux, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a exprimé ses remerciements à l'ONG Guéra Touristique et à la Coopération Suisse au Tchad, pour leur appui technique et financier.



Il les a encouragés à poursuivre dans la même dynamique, en élargissant leurs interventions à d'autres domaines pour le développement des provinces du Batha et du Guera, avec un soutien particulier en faveur de la justice au Tchad. Abdelaziz Maï Mahamat a rappelé aux juges, aux officiers de police judiciaire et à la GNNT (Gendarmerie nationale du Tchad) que l'État leur a confié un pouvoir à part entière, afin de réguler la vie sociale.



Par ailleurs, il a souligné les énormes difficultés auxquelles ils sont confrontés, risquant leur vie pour le bien-être de la population tchadienne. Ainsi, « l'appui apporté par l'ONG Guéra Touristique et son partenaire, la Coopération Suisse au Tchad, à travers le projet PARDAM, vient compléter leurs connaissances et leur rappeler les détails essentiels à la mise en œuvre », a-t-il souligné.



Enfin, il a exhorté les participants à être assidus et à participer activement aux débats qui découleront de cette session de formation.