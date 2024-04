Tchad : les ressortissants du Ouaddaï se mobilisent autour de Mahamat Idriss Deby

Cet événement a vu la participation active de nombreux ressortissants du Ouaddaï, incluant des personnalités et hauts cadres de la province comme des ministres et conseillers nationaux.



Le principal but de cette rencontre était de préparer les ressortissants du Ouaddaï pour la prochaine campagne présidentielle. Le ministre Abderahim Bremé Hamid, cadre provincial et chef de mission de campagne pour la Coalition pour un Tchad Uni, a affirmé : "Notre candidat est Mahamat Idriss Deby Itno, et notre objectif est de l'élire dès le premier tour. Le Ouaddaï représente la deuxième plus grande communauté électorale du Tchad, juste après N'Djamena." Il a souligné l'unité de la province autour de leur choix pour le futur président de la République, aspirant à une victoire éclatante dès le premier tour.



"Nous avons insisté sur l'importance pour nos ressortissants à N'Djamena de s'engager activement sur le terrain. Chaque militant est encouragé à se rendre dans sa région d'origine pour y mener campagne. Les ressources allouées, que ce soit par la direction nationale de campagne ou par le comité de soutien, seront utilisées avec transparence et distribuées de manière équitable en fonction du nombre d'électeurs dans chaque secteur," a-t-il ajouté. À l'issue de la mobilisation, deux commissions ont été formées : une commission finance chargée de la collecte de fonds, et une commission logistique. Une plateforme en ligne a également été mise en place pour diffuser les informations relatives à l'engagement des ressortissants du Ouaddaï dans la campagne présidentielle.