Tchad : les retraités dénoncent onze ans de rappels impayés et des pensions insuffisantes

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 7 Octobre 2025



À N’Djamena, les retraités tchadiens se mobilisent pour réclamer le paiement de leurs rappels non versés depuis onze ans et dénoncer la faiblesse de leurs pensions.

Lors d’une rencontre avec le président de la République, ils ont exprimé leur frustration face à une situation qu’ils jugent « injuste et inhumain ».



Les représentants des retraités ont expliqué au président que le non-paiement généralisé touche de nombreux travailleurs et retraités, et que le manque de transparence dans la commission de paie rend toute évaluation exacte impossible.



« Le chef de l’État voulait savoir pourquoi tout le monde n’était pas payé et quel était le pourcentage de ceux qui ont reçu leurs salaires », a précisé un syndicaliste.



Selon lui, le président a encouragé les syndicats à s’impliquer dans la commission de paie pour mieux suivre la situation. La situation des retraités devient de plus en plus difficile.



Certains témoignages personnels traduisent l’ampleur du malaise : « Moi, j’ai terminé mon service dans l’armée depuis de nombreuses années, et je réclame simplement mon recyclage. Cela fait 88 fois que je me présente et que j’attends une solution, et pourtant, je ne reçois toujours que 60 000 FCFA. Ce montant est dérisoire et ne reflète pas nos années de service. Cela m’a profondément choqué et découragé. Je n’ai pas envie de discuter avec le président, ni avec quiconque, car j’ai l’impression que ces responsables se servent des autres uniquement pour leurs intérêts, sans tenir compte de nos droits. Moi, je m’intéresse seulement à ce que chacun peut légitimement gagner après avoir servi le pays. Je veux seulement mon recyclage. J’ai toujours mon carnet, preuve de mes services, mais chaque fois, la somme versée est ridicule et ne suffit même pas à couvrir mes besoins élémentaires. Nous avons consacré notre vie à protéger et servir la nation, et aujourd’hui, nous sommes traités comme si nous n’existions pas. Ce que je demande, ce n’est pas un privilège, mais juste le respect de mes droits. Je veux pouvoir vivre dignement, comme tout citoyen qui a travaillé loyalement pour son pays. »



Parmi leurs revendications principales, figure l’application intégrale du décret n°242, signé en 2011 par le défunt Maréchal Idriss Deby Itno, qui prévoyait une revalorisation des pensions. Selon les syndicalistes, ce décret n’a été appliqué qu’en 2022, soit dix ans plus tard, sans réel impact sur les revenus des retraités.



« Nous avons onze ans de rappels impayés. Le directeur a reconnu que la somme était importante, mais jusqu’à présent, aucune suite n’a été donnée », déplore un retraité Djimadoum koss Les retraités affirment avoir multiplié les démarches auprès des institutions gouvernementales et de la Caisse nationale des fonctionnaires retraités, sans succès. « Nous avons servi loyalement le pays, mais aujourd’hui, nous sommes oubliés.



Dans d’autres pays, les retraités vivent dignement, pourquoi pas chez nous ? », s’interroge un membre du collectif. Le chef de l’État aurait assuré qu’il suivrait personnellement la situation « jusqu’à ce que les retraités soient satisfaits et rétablis dans leurs droits ». Mais sur le terrain, les concernés attendent toujours des mesures concrètes.



« Nous ne demandons pas un privilège, mais le respect de nos droits. Nous avons donné notre vie au service de la nation. Aujourd’hui, nous voulons simplement vivre dans la dignité », conclut un représentant des retraités.





