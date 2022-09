Tchad : les sinistrés des inondations au village Djarate reçoivent des kits alimentaires

Depuis quelques semaines, ce village situé à l'entrée principale du Parc national de Zakouma, dans la sous-préfecture d'Am-Timan rurale, est submergé par le débordement des eaux du fleuve Bahr-Azoum et d'abondantes pluies qui ont causé des fortes inondations.



Les sinistrés, victimes de cette malheureuse circonstance, n'ont qu'un seul choix, celui de quitter leurs habitations pour trouver refuge ailleurs. Certains accueillis par des personnes de bonne volonté, d'autres ont trouvé refuge dans le ''Complexe scolaire'' de Goz-Djarate qui, lui-même, n'est pas épargné par les inondations.



Le sous-préfet d'Am-Timan rurale, Haroun Egrey a exprimé sa réjouissance avant de présenter ses remerciements à la délégation conduite par le secrétaire général de la province du Salamat, qui a fait le déplacement pour apporter son aide aux victimes.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a dans sa déclaration d'ouverture de l'opération, compati à la souffrance des victimes. Il a déclaré que les plus hautes autorités ressentent les mêmes difficultés à cause des problèmes d'inondations dont la population est victime.



Il a remercié le gouvernement de la transition qui a réagi promptement face à la situation.



Maab Mara a remis officiellement les kits constitués des vivres et d'autres matériels, au Comité de gestion du village. Pour sa part, le représentant de la communauté, Abdoulaye Mahamat Ali Fadel, a au nom de la population, remercié les plus hautes autorités pour avoir assisté la population qui traverse des moments difficiles.