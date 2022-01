Tchad : les soldats du Salamat ont célébré la fête des armées à Am-Timan

À la manière de leurs frères d'armes des autres provinces du Tchad, les soldats de la zone de défense n°10 de la province du Salamat ont célébré la 14ème édition de la fête des armées au cours d'une cérémonie organisée dans la caserne militaire de ladite zone de défense. C'était en présence du Com-zone le général de brigade, Fouzzari Hassan et des autorités provinciales.



Une minute de silence est observée en mémoire des martyrs. Le chef d'état-major, le colonel Ahmat Haroun Dabalia a, au nom du commandant de la défense n°10, signifié que le réveillon est initié pour unir l'armée et l'encourager à rester debout pour défendre la nation tchadienne.



Présent avec ses frères d'armes, le gouverneur de la province du Salamat, le colonel Abdoulaye Ibrahim Siam, a déclaré que l'armée nationale tchadienne a pour noble mission de défendre l'intégrité territoriale, l'union nationale, de garantir l'indépendance et la sécurité du pays.



En cette circonstance fondamentale, des attestations de reconnaissance ont été remises à quelques personnalités civiles et militaires. Après quoi, les responsables militaires ont salué brillamment les braves soldats.