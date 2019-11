Tchad : les travaux d'installation de la pelouse du stade d'Abéché lancés demain

Le secrétaire général du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi vient d'arriver ce mardi à Abeché. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le secrétaire général de la province du Ouaddaï et de nombreuses personnalités, mais aussi par plusieurs écoles de football de la place.



Il représente le ministre de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi -empêché au dernier moment- et assistera demain à l'inauguration des travaux d'installation de la pelouse synthétique du stade municipal d'Abeché.



Peu après son arrivée à l'Est, la délégation du ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi a été accueilli dans la salle du gouvernorat par le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.