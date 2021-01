Tchad : les travaux de l'Université de Pala réalisés à plus de 50%

Une équipe conduite par le délégué des infrastructures du Mayo Kebbi Ouest, Abdelkerim Bachar Borgo, et le président de l'université de Pala, Dr. Passirin Kedeuh, a visité vendredi le chantier de l'université de Pala, situé au village Zamadik à la sortie Ouest de la ville de Pala. Les ouvriers, les manœuvres sont en plein travail.



Cet ancien projet a été démarré en 2016. Après la crise qui a frappé le pays, o"n était obligé d'arrêter le projet du fait du défaut de paiement de l'entreprise", explique le délégué des infrastructures du Mayo Kebbi Ouest, Abdelkerim Bachar Borgo.



"Récemment, avec la visite du Maréchal, on a eu la faveur et l'appui financier du côté de l'État pour que l'entreprise soit payée et qu'on puisse redémarrer les travaux. Après le redémarrage, nous avons deux mois pleins. Sur cette phase, ils ont eu à réaliser une bonne partie de la construction de deux facultés. Nous avons encore l'amphithéâtre pour 2100 places et le côté administration. Dans la globalité, nous sommes encore sur les grosses oeuvres", précise-t-il.



Selon les détails fournis par Abdelkerim Bachar Borgo, "sur la partie administration, ça ne reste pas grand chose pour finir. Les ouvriers travaillet nuit et jour pour avancer. On a quand même le chantier qui est bien avancé, au-delà de 50%. Le chantier va finir bientôt. Ce grand ouvrage sera réalisé dans les délais prévus".