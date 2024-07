Tchad : les travaux du jury du baccalauréat 2024 avancent à grands pas

En ce 4 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, et son collègue de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Gana, accompagnés de quelques cadres, ainsi que du staff de l’ONECS, ont visité un centre de correction des épreuves du baccalauréat de la première session de juin, Lycée Sacré-Cœur, et à l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).



Cette visite a pour objectif de suivre l'évolution des travaux liés à l'organisation du baccalauréat, d'encourager et de féliciter les équipes de l'ONECS pour leurs efforts.



Ce 04 juin, le jury a entamé le dépouillement des copies dans la grande salle de l’ONECS baptisée « Abderahim Akacha ». Les deux ministres ont salué les progrès réalisés par le jury et l'organisation du baccalauréat, qui s'est déroulée sans incident majeur.



En raison de l'avancement des travaux du jury, le ministre de l’Éducation a estimé que le jury serait en mesure de communiquer les résultats dans les délais impartis voire même avant. Enfin, le jury s'engage à respecter le délai prévu pour la proclamation des résultats de la première session.